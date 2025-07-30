Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что поддержка Украины – это ключевой инструмент для недопущения российского вторжения в Европу. Он подчеркнул, что недостаток решимости со стороны Запада только подтолкнет Кремль к эскалации.

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Почему Россию надо остановить именно в Украине?

Несмотря на подготовку стран Балтии к возможной агрессии со стороны России, главный удар страны–агрессорки сейчас направлен против Украины. Мусиенко отметил, что именно здесь и нужно останавливать агрессора.

Даже с прагматической точки зрения, когда мы говорим о недопущении распространения этого конфликта дальше на Европу, то его надо сдерживать здесь,

– объяснил он.

Он предупредил, что отсутствие решительной поддержки Украины может стать сигналом для Кремля. Тогда Путин попытается расколоть НАТО и спровоцировать новый кризис в Европе.

Что должно быть следующим шагом Запада?

Запад уже почти исчерпал формат ограниченной поддержки Украины. Теперь, по словам Мусиенко, пришло время переходить к размещению иностранных военных контингентов.

Мы дошли до того, что получаем от наших партнеров самолеты, системы противовоздушной обороны. А значит, какой следующий этап логичен в этой последовательности? Это введение войск,

– объяснил он.

Военнослужащий отметил, что такие действия отвечают интересам европейских стран. Ведь безопасность региона зависит от способности Запада остановить Россию именно сейчас.

Когда Россия снова будет готова к масштабной войне?

Даже если российские войска потерпят поражение в Украине, агрессивная политика Кремля не исчезнет. Мусиенко предупредил, что Москва может восстановить наступательные возможности уже к 2030 году.

Европейские аналитики говорят о 3 – 5 лет. То есть максимально это до 2030 года, когда у России будет готовность опять-таки начать более масштабные наступательные действия не только против Украины, но и стран Запада,

– отметил он.

За это время, подчеркнул военнослужащий, Европа должна укрепить безопасность по примеру Украины. Речь идет о создании систем ПВО, развитие дронов и анализ опыта российско-украинской войны.

Почему Украина остается главным барьером для Путина?

Европейские страны уже делают шаги для укрепления обороны: закупают оружие, восстанавливают призыв, строят укрепления. Однако, по словам Мусиенко, эти меры дадут результат не раньше 2026 – 2028 годов, тогда как ключ к сдерживанию России – именно поддержка Украины сейчас.

Они заключили контракты с Соединенными Штатами, Францией, Британией, Южной Кореей... Но при этом всем это же перспектива, понимаете? Оно все равно измеряется на 2026 год, на 2027, на 2028,

– пояснил он.

Мусиенко отметил, что российско-украинская война будет иметь долгосрочные последствия для всего континента. Избежать их можно только действуя решительно уже сейчас.