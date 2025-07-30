Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что залезть в голову Трампу и понять истинные причины такого решения – невозможно.

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Что заставило Трампа уменьшить дедлайны?

Огрызко отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на поведение Трампа. Сейчас появилось много конспирологических теорий, мол, что же это значит, когда это будет, что это будет и тому подобное. Один из факторов лежит на поверхности. Это произошло после того, как американцы заключили соглашение с британцами, Трамп дожал Стармера и тот согласился на условия Трампа.

Самое главное, что Трампу удалось "додушить", если говорить недипломатично, Евросоюз. В Европе это назвали "печальным днем Евросоюза". На это много причин. Однако любое соглашение требует, чтобы хоть как-то выиграли обе стороны, хотя Европа немного проигрывает экономически,

– заметил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009).

Он продолжил, что "любимица" Соловьева, Захаровой, Медведева Урсула фон дер Ляйен попросила Трампа от имени Евросоюза сделать кое-что, чтобы Европа чувствовала себя безопаснее. Если бы Европа уперлась, то Трамп в любой момент мог бы сказать, чтобы Европа забывала о том, что США ее будут защищать.

Что получила Европа?

По словам дипломата, Россия наступает на Европу с Востока, уже пошли гибридные атаки на страны Балтии. Поэтому, Европе очень нужен американский зонтик безопасности. Размен был очень простым – Европа соглашается с экономическими требованиями США, но США обязательно делают те вещи, что помогут Европе в сфере безопасности.

"Это давление на Россию и оружие для Украины. Трамп, подумав и взвесив, что Путин его действительно обманывает, также ему надо внешнеполитическая победа, поэтому Трамп решил очень эмоционально сказать, что я этим Путиным морочу себе голову, давайте его немножко повоховуюем", – подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что тогда возникли 10 дней. Выглядит, что Трамп переходит или перешел черту. Грэм, Рубио говорят, что Трамп будет с Путиным что-то делать. То есть, что-то может случиться и это что-то будет очень неприятным для России.