Росія може вдарити по НАТО вже завтра, – генерал Альянсу про загрозу через мілітаризацію Кремля
- Генерал НАТО Александр Сольфранк вважає, що Росія може завдати обмеженого удару по НАТО вже завтра, але масштабний напад можливий у 2029 році.
- Для нападу Росії на країни НАТО мають збігтися три фактори: військова сила, військовий досвід та лідерство, а також НАТО має продовжувати зусилля щодо стримування.
Росія здатна розпочати атаку на територію країн-членів НАТО у будь-який момент. Водночас подальші дії Кремля визначатимуться реакцією західних партнерів та їхньою готовністю відповісти.
Голова об'єднаного оперативного командування союзників по НАТО, німецький генерал-лейтенант Александр Сольфранк в інтерв'ю Reuters заявив, що ресурси Росії зосереджені переважно на війні в Україні, що знижує ризик масштабного наступу на НАТО найближчим часом. Про це повідомляє 24 канал.
За яких умов Москва нападе на країни НАТО?
Росія має достатьо сил, щоб уже завтра здійснити невеликий напад на територію НАТО. Мовиться про короткочасну та локальну операцію, оскільки більшість російських ресурсів наразі зосереджені в Україні.
Німецький генерал пояснює, що для наступу Кремля на Альянс мають збігтися три фактори: військова сила Росії, військовий досвід та лідерство.
Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад є цілком можливим. Чи станеться це, чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки,
– сказав він, натякаючи на зусилля НАТО щодо стримування.
Сольфранк назвав гібридну війну Москви, зокрема вторгнення дронів у повітряний простір країн НАТО та вторгнення на територію України взаємопов'язаною стратегією. Росія провокує НАТО та оцінює його реакцію, щоб "сприяти невпевненості, поширювати страх, завдавати шкоди, шпигувати та перевіряти" стійкість Альянсу.
Яку загрозу наразі становить Росія для країн НАТО?
Якщо дати Путіну час наростити свій військовий потенціал – масштабний удар по 32 країнах НАТО варто очікувати вже у 2029 році. Чоловік наголошує, що попри невдачі у війні з Україною, російські військово-повітряні сили та морські флоти продовжують зберігати бойову міць, а ядерні та ракетні сили залишаються неушкодженими.
Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що прагне збільшити загальну чисельність своїх військ до 1,5 мільйона солдатів. В Росії достатньо основних бойових танків, щоб зробити обмежену атаку можливою вже завтра,
– додав Сольфранк.
За словами генерала, Володимир Путін заперечує будь-які агресивні плани, наполягаючи, що вторгнення в Україну нібито стало вимушеним кроком для протидії розширенню впливу НАТО поблизу російських кордонів.
Яка риторика Кремля щодо НАТО?
Росія продовжує активно просувати риторику про нібито "загрози з боку НАТО", намагаючись виправдати власну мілітаризацію та нарощування ядерного потенціалу. Путін подає ці дії як оборонні, водночас демонструючи готовність до подальшої гонки озброєнь і посилюючи пропаганду про "технічну перевагу" Росії над Заходом.
Володимир Путін доручив почати підготовку до власних ядерних випробувань, назвавши це відповіддю на дії США. Водночас Пєсков уточнив, що йдеться лише про аналіз доцільності таких кроків, а не про фактичну підготовку.
Володимир Путін знову звинуватив Захід, заявивши, що Росію нібито не прийняли до НАТО, чим намагався виправдати війну в Україні. Ексочільник МЗС України Володимир Огризко вважає, що ці заяви свідчать про внутрішню нестабільність диктатора.
На Валдаї російський диктатор заявив, що Захід даремно боїться нападу Росії на НАТО, назвавши такі припущення "маячнею". Водночас він пригрозив "переконливою відповіддю" тим, хто наважиться протистояти Москві, попередивши, що такі провокації завжди закінчуються погано для їхніх ініціаторів.