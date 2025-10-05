Таку думку ефірі 24 Каналу висловив ексочільник МЗС України Володимир Огризко, зауваживши, що російський диктатор знову звинуватив Захід. Його заява начебто посуває Україну на другий план.

Дивіться також Путін просто сміється, – Зеленський зробив закид у бік Заходу через бездіяльність щодо Росії

Навіщо Путін заявив, що Росія хотіла в НАТО?

Ексочільник припустив, що російський диктатор дійшов до точки неповернення, тому у нього починається серйозна внутрішня нестабільність – тривога, нерозуміння того, що відбудеться завтра. Путін обрав своєрідний метод лікування – показувати, що він є впевнений, доводити свою перемогу та згадувати ті речі, в які він насправді ніколи не вірив.

Огризко пригадав, що тема вступу Росії в НАТО не була головною під час розмов російського диктатора з Джордж Бушем молодшим. Буш начебто серйозно сприймав цю ідею, але після спілкування з радниками ця тема заглухнула.

Чому Путін підіймає цю тему тепер? Щоб сказати, що він "хотів дружити за НАТО, але тоді поганий Альянс його відкинув". Раніше він говорив, що хоче усунути першопричини конфлікту – "денацифікація" і т. д. Зараз вже говорить про корінні першопричини – однією з них начебто є політика Заходу. Путіну просто треба "у всьому" звинуватити Захід,

– пояснив він.

Ексочільник додав, що в цій заяві Путін хотів довести, що Україна вже є наче на другому місці, бо вона є результатом "гнилої політики НАТО". Все крутиться навколо однієї думки російського диктатора – "Нато погане, а Росія хороша".

Які ще дивні заяви озвучив Путін на Валдаї?