У НАТО зростає тиск щодо країн-членів Альянсу, які досі не доєдналися до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю зброї у США для потреб України.

Наразі 20 союзників підтвердили свою участь у цьому, але деякі й досі не приєдналися до спільних зусиль у рамках програми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Кремль погрожує США через Tomahawk для України: в ISW відповіли, чи буде "ескалація конфлікту"

Хто вже доєднався до PURL?

Згідно з оприлюдненою інформацією, нещодавно Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати 2 мільярди доларів у рамках чотирьох окремих пакетів вищезгаданої допомоги PURL.

Водночас видання з посиланням на трьох дипломатів Альянсу, обізнаних із цим питанням, повідомляє, що ще декілька країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія узгоджують свою участь у п’ятому пакеті.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів, що загалом 20 союзників НАТО підтримують відповідну програму. Утім, великі гравці, зокрема Велика Британія та Франція ще не зробили внесу, що ставить їх у скрутне становище.

Існують очікування, що має бути справедливий розподіл тягаря, і ті, хто ще не взяв на себе зобов’язань, повинні це зробити,

– каже шведський міністр.

За його словами, покладатися виключно на існуючі країни-донори щодо отримання більшої кількості коштів "нестійко в довгостроковій перспективі". Подібну позицію висловив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

"Справедливий розподіл тягаря – це те, чого ми всі чекали, і, як сьогодні неодноразово говорилося… допомога Україні сьогодні є гарантією безпеки також і для нас", – додав глава естонського оборонного відомства.

Politico пише, що подібний тиск уже має результат. Наприклад, Іспанія, яку критикували союзники через відмову підтримати збільшення витрат НАТО, зараз розглядає можливість приєднання до PURL.

Довідково. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) це ініціатива США та НАТО, спрямована на пришвидшене постачання Україні критично важливого озброєння для боротьби з російською агресією.

Як союзники допомагають Україні?