НАТО має терміново збільшити виробництво зброї та вчитися технологіям в України, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що однією з головних проблем Альянсу залишається недостатній рівень оборонного виробництва. За його словами, США, Канада та європейські союзники повинні суттєво наростити випуск озброєння та військової техніки.

Про це він розповів на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, повідомляє 24 Канал.

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Чи справді НАТО не вистачає оборонного виробництва?

За його словами, питання полягає не лише у збільшенні фінансування оборони, а й у здатності промисловості швидко нарощувати випуск необхідної продукції.

Коли йдеться про загальні обсяги виробництва оборонної промисловості, це проблема для всього Альянсу – для Сполучених Штатів, Європи та Канади. Ми всі стикаємося з цією проблемою, тому що виробляємо недостатньо,

– каже Рютте.

Він наголосив, що ситуація має змінитися. Генсек Альянсу звернув увагу на значне нарощування оборонних видатків країнами Європи та Канадою. Лише у 2025 році додаткові витрати на оборону становитимуть понад 90 мільярдів доларів. На його переконання, такі інвестиції створять потужний стимул для розвитку підприємств, як виробляють зброю та розширення виробничих ліній.

Рютте додав, що значна частина нових коштів буде спрямована саме на розвиток оборонної промисловості та створення додаткових виробничих потужностей.

Компанії в різних країнах уже отримують сигнал про стабільний попит на свою продукцію. Він навів приклад Туреччини, де функціонує понад три тисячі підприємств оборонного сектору. Аналогічні перспективи, на його думку, відкриваються для компаній у Німеччині, Франції, Нідерландах, Канаді та США.

Окремо генеральний секретар Альянсу наголосив, що збільшення виробництва озброєнь необхідне не лише для поточних потреб, а й для забезпечення безпеки на роки вперед.

Потрібно забезпечити нарощування виробництва. І так, я впевнений, що ми зможемо зробити це вчасно, щоб гарантувати нашу силу. Ми сильні вже зараз, але також у середньостроковій та довгостроковій перспективі зможемо захистити кожен дюйм території НАТО,

– каже Генсек.

Ще одним пріоритетом Рютте назвав поглиблення співпраці між Північною Америкою та Європою. Він наголосив, що жодна зі сторін не здатна самостійно забезпечити всі потреби оборони та розвитку військових технологій.

Особливу увагу генсек приділив Україні, яка за роки повномасштабної війни стала одним із лідерів у розвитку безпілотних технологій.

"Наприклад, нам потрібно вчитися в України технологіям безпілотників. Ми маємо робити це разом", – сказав він.

На завершення генеральний секретар НАТО підкреслив важливість залучення до спільних оборонних проєктів не лише країн Європейського Союзу, а й Великої Британії, Туреччини та Норвегії.

За його словами, майбутнє посилення оборонного потенціалу Заходу має ґрунтуватися на трансатлантичній єдності та спільному розвитку оборонної промисловості. Це, переконаний Рютте, дозволить Альянсу ефективно реагувати на сучасні безпекові виклики та зберігати стратегічну перевагу в умовах зростання глобальних загроз.

Які ще заяви зробив Рютте під час пресконференції?

Рютте заявив про позитивні сигнали щодо подальшої підтримки України. За його словами, одним із ключових питань майбутнього саміту НАТО стане забезпечення Києва всім необхідним для продовження боротьби проти російської агресії.

Особливу увагу союзники приділятимуть постачанню військової техніки та засобів протиповітряної оборони, зокрема американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Рютте наголосив, що країни Альянсу залишаються відданими підтримці України та продовжать надавати фінансову й військову допомогу.

Він також підкреслив, що для союзників важливо допомогти Україні зберегти перевагу на полі бою.

Крім того, Рютте повідомив, що президент Володимир Зеленський проведе низку зустрічей із лідерами країн-членів НАТО під час саміту Альянсу в Анкарі наступного місяця. За словами генсека, партнери вже надали Україні артилерію, боєприпаси та допомогу на мільярди доларів.

Водночас остаточного рішення щодо надання додаткових ракет для Patriot зі сторони США наразі офіційно не оголошено.