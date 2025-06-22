Усі країни НАТО погодилися збільшити витрати на безпеку до 5% ВВП, але є нюанс

Усі країни НАТО погодилися збільшити витрати на безпеку до 5% ВВП. Але це планують зробити у наступні 10 років.

Про це йдеться у комюніке саміту НАТО у Гаазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Країни НАТО таки збільшать витрати на оборону

У комюніке саміту НАТО у Гаазі зазначається, що країни-учасниці НАТО погодилися збільшити витрати на безпеку до 5% ВВП. Усі країни погодилися з такою необхідністю.

Втім, досягнення цього показника перенесено аж на 2035 рік. Заява стане офіційною лише тоді, коли її схвалять лідери. Збільшення видатків на оборону ініціював президент США Дональд Трамп. Заперечувала проти цього раніше лише Іспанія.

Ще цього тижня Іспанія виступала проти рішення про збільшення оборонних витрат до 3,5%, а пов'язаних з обороною на 1,5%. Трамп тоді заявив, що НАТО "повинно розібратися" з цим запереченням. Тоді прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав листа генсекретарю НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.