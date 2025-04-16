Створять потрібну картинку для Путіна: що штовхає Фіцо і Вучича їхати до Москви 9 травня

Представники двох європейських країн планують відвідати так званий "парад перемоги" в Москві. Такі дії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александра Вучича лише допомагають Путіну.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу зазначив, що поїздка президента Сербії Александра Вучича до Росії до 9 травня не матиме жодного впливу на геополітичну ситуацію. Це може мати наслідки для Сербії, оскільки їхній вступ до ЄС відтягнеться на ще одне десятиріччя.

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Можуть загостритись і проблеми з інтеграцією та програмами, які існували для Сербії від ЄС.

Як ці візити допоможуть Кремлю

"Фіцо в складнішій ситуації. Бо він не ідейний політик у сенсі того, що "побєдобєсія" – це не щось, у що він справді вірить. Він дуже прагматичний, намагається лавіювати. І навіть зараз, коли він нібито жорстко відповідає Європі, все одно намагається балансувати", – сказав Максим Несвітайлов.

Він додав, що Роберт Фіцо поставив себе в досить серйозну залежність від Росії, зокрема – від російського газу. Росія зараз збільшила постачання газу через Турецький потік до Словаччини, чим ще більше посилила залежність Фіцо. У країні складна коаліційна ситуація, і Фіцо розуміє, що Росія може втрутитись у цей процес. У них є вплив на крайні праві сили Словаччини.

Для Путіна важливий сам факт їхньої присутності. Бо для нього це ще один крок до виходу з ізоляції. Це ще одна можливість відкрити так зване "вікно можливостей" і знову почати говорити про те, що "не все так однозначно",

– сказав Несвітайлов.

Він додав, що коли навіть президент США не називає Росію однозначним винуватцем війни проти України, то поїздки представників з Європи тільки більше допомагають Путіну у зміщенні акцентів.

Я думаю, що Роберт Фіцо таки поїде. І для Словаччини це матиме серйозні наслідки, попри його намагання щось пояснити, домовитись. Очевидно, що він, наскільки я чув, каже: "Я поїду на 9 травня, а потім проголосую за пакет санкцій". Мовляв, давайте знайдемо компроміс, щоб і вашим, і нашим,

– розповів Несвітайлов.

Він додав, що у Словаччини немає жодних претензій до України – окрім, можливо, газового питання. Загалом, між українським і словацьким народами історично не було ні конфліктів, ні серйозних протистоянь.

Там великий культ перемоги, багато пам'ятників солдатам-визволителям, до яких люди приносять квіти. Тобто це не лише зовнішній політичний тиск з боку Путіна, але й внутрішній суспільний запит. Це теж підштовхує Фіцо.