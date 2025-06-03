Навроцький зробив першу заяву після перемоги на виборах президента Польщі

У Польщі 1 червня пройшов другий тур виборів президента. Перемогу здобув Кароль Навроцький. Новообраний президент заявив, що не залишить поза увагою жодне з питань, важливих для Польщі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кароля Навроцького в соцмережі X.

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Що заявив Навроцький після перемоги на виборах

Навроцький зазначив, що виборча кампанія була важкою, а часом і жорсткою. Наголосив, що бути президентом Польщі – це велика відповідальність, втім, він приймає це рішення "зі смиренням і повагою".

Також новообраний президент написав про "численні маніпуляції та хвилю ненависті" щодо нього та його сім'ї під час виборчої кампанії. Водночас подякував за кожен голос, який віддали за нього.

На думку Навроцького, його обрання свідчить про те, що поляки хочуть жити в "безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших". Країні, що має значення в міжнародних, європейських і трансатлантичних відносинах.

Країні, яка дбає про свої багатовікові традиції та поважає свою історію. Я зроблю все можливе, щоб виправдати ваші сподівання. Можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу поза увагою жодне з питань, важливих для Польщі та польського народу,

– наголосив Навроцький.

Також заявив, що буде гідно представляти громадян на міжнародній арені, дбаючи про те, щоб до Польщі ставилися як до суб'єкта. Запевнив, що не розчарує довіру, а також подякував своїм рідним.