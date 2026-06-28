На відміну від Орбана: чому Навроцькому вдається активно розкручувати антиукраїнську істерію

Позиція президента Польщі Кароля Навроцького щодо України дуже нагадує ставлення до нашої країни експрем'єра Угорщини Віктора Орбана. Вони обидва спробували використовувати антиукраїнську політику для того, щоб посилити свій політичний рейтинг. Зрештою, Навроцькому це вдалося, а от Орбану антиукраїнська риторика не допомогла утриматися при владі.

Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, чому Кароль Навроцький та Віктор Орбан обирають політику, спрямовану проти України. Він також наголосив, з чим пов'язане різне ставлення до нашої країни з боку угорців та поляків.

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Поляки виявилися сприйнятливішими до риторики Навроцького

Рейтерович підкреслив, що треба визнати неприємний для українців чинник – певні тези, які вкидав Навроцький саме для польського населення, виявилися для них більш сприйнятливими, ніж для угорців наративи, які їм просував Орбан.

Пересічні угорці виявилися у своїй масі такими, які набагато краще ставляться до України, ніж про це говорив Орбан. У його риториці було дуже багато неоімперіалізму, реваншизму, ресентименту. Але для значної частини угорців це виявилося не настільки важливим. До того ж Орбан всіх втомив, адже перебував при владі загалом майже 20 років. І явно багато речей, які він обіцяв або які реалізовував, вже перестали подобатися угорцям,

– зазначив політолог.

Водночас для значної частини поляків історія про "поганих" українців, яку просував Навроцький, крізь історичну призму теж має певну неоімперськість. А хтось відкидатиме той факт, що поляки значною мірою теж мають ресентимент за часами, наприклад, Другої світової війни. До того ж, за словами Рейтеровича, вони вважають, що їхні історичні землі забрали.

Чому риторика Навроцького виявилася переконливішою, ніж Орбана: дивіться відео

"Тому польське суспільство виявилося сприйнятливішим до такої риторики. Складні моменти, які були між поляками та українцями впродовж історії, підживлюються частиною польського політикуму. Плюс розкручувалася теза про те, що українці є "невдячними". Мовляв, поляки їм допомогли, а вони не хочуть дякувати. Але це дивна логіка: ми вам допомагаємо, а потім будемо вимагати, щоб ви в якості розрахунку виконували всі наші забаганки. Хіба так вчиняють партнери і друзі?" – вважає Ігор Рейтерович.

Також у частини поляків залишилися імперські амбіції. Зокрема, існує міф про "золоте десятиліття" (1638 – 1648 роки) – період одного з найбільших піднесень імперської могутності Польщі. Вони розповідають, як наголосив політолог, про прекрасну країну трьох народів: поляків, литовців і українців. Але при цьому поляки забувають додати, як у ті часи вони ставилися до українців – крім частини шляхти. Водночас їм не подобається Богдан Хмельницький, який, як вони вважають, загубив такий прекрасний проєкт Польщі. Однак ніхто не ставить собі просте питання: чого Хмельницький підняв повстання і чому українці приєдналися до гетьмана?

Рейтерович додав, що саме тому поляки й переживають фантомні болі. Польща пізніше пережила багато принижень від Російської та Австро-Угорської імперій, була поділена. І ці фантомні болі якраз і привели до Волинської трагедії. Це не знімає відповідальності з української сторони, але й з польської – також.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через найменування одного з підрозділів Сил оборони іменем "Героїв УПА". Президент України назвав ці дії Навроцького "суто електоральною грою", який веде внутрішньополітичну боротьбу з прем'єром Дональдом Туском. Зеленський підкреслив, що те саме робив Віктор Орбан, і це "погана історія".