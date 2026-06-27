Про таке інформує литовський мовник LRT.

До теми Треба знайти як надалі залучати кошти: у МЗС Литви назвали загальну суму допомоги Україні

Яка позиція Науседи щодо конфлікту між Україною та Польщею?

Литовський лідер наголосив, що прагне зробити все можливе для збереження тісних і дружніх відносин між двома сусідніми державами – Польщею та Україною.

Також Науседа повідомив, що планує під час візиту до північної Польщі на неформальній зустрічі з президентом Каролем Навроцьким обговорити причини виникнення цієї напруги та можливі шляхи її подолання.

Він підкреслив, що така розмова може допомогти краще зрозуміти позиції сторін і сприяти нормалізації ситуації. За словами литовського президента, наразі і Україна, і Польща декларують намір вирішувати суперечку самостійно, без залучення зовнішніх посередників.

"Я чув таку заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що потрібен посередник, і якщо буде висловлене таке прохання, я справді готовий це зробити", – сказав Науседа.

Водночас він зазначив, що Україна, зокрема її прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, демонструє чіткі сигнали готовності до врегулювання конфлікту.

Минуле важливе, але особливо важливе сьогодення, коли триває агресія проти України,

– підкреслив Науседа.

Контекст. Загострення відносин між Києвом та Варшавою пов'язане з рішенням Зеленського присвоїти підрозділу ССО найменування "Героїв УПА". Це обурило поляків – Кароль Навроцький позбавив президента України ордена Білого Орла, що запустило хвилю реакцій з боку обох сторін.

Зауважимо, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський назвав рішення Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордену Білого Орла "неадекватним", зазначивши, що воно фактично принизило українського президента.