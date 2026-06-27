Свою оцінку ситуації Сікорський висловив під час інтерв'ю для TNV24.

До теми Сценарій 1939 року: МЗС Польщі розкрило, яку цинічну провокацію готує Путін

Як очільник польського МЗС прокоментував скандал?

Насамперед дипломат зазначив, що президент Зеленський міг розглянути інший варіант найменування підрозділу. Варто нагадати, що конфлікт між державами розгорівся саме з моменту надання підрозділу ССО найменування "Героїв УПА", що викликало обурення в Польщі.

На думку Сікорського, Володимир Зеленський на той момент мав задуматися про те, що "УПА боролася проти радянської влади, але вона також вбивала поляків".

Разом із тим, реакція Польщі, на чому наголосив міністр МЗС, була неприйнятною. Так, президент Кароль Навроцький відкликав орден Білого Орла у Зеленського.

Наша відповідь також була неадекватною, бо принизила особисто президента України,

– зауважив дипломат.

Натомість він пояснив, що міг би порадити Навроцькому іншу відповідь на дії України, якби президент запитав його про це. "Еквівалентом могло б бути, наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на аеропорт жертв УПА, і тоді все було б урівноважено", – сказав він.

До того ж, Сікорський вважає, що Навроцький своїми діями фактично ускладнив діалог із президентом країни, яка перебуває у стані війни.

Також він висловив зацікавленість у тому, як Україна переконуватиме польського президента ратифікувати договір про вступ до ЄС, підкресливши, що остаточне рішення вимагає або референдуму, або підпису глави держави.

Очільник МЗС Польщі також додав, що не має наміру повертати свій орден, пояснивши, що в європейській традиції нагород позбавляють за кримінальні злочини, тоді як у цьому випадку йшлося про політичні розбіжності щодо важливих історичних питань. На його думку, як позбавлення ордена, так і його повернення можуть сприйматися як образливий крок.

Попри скандал та непорозуміння між країнами, Сікорський висловив упевненість, що "польські компанії стануть найбільшими бенефіціарами відбудови України".

Цікаво, що група відомих польських громадських діячів подала петицію з пропозицією нагородити Володимира Зеленського Громадянським орденом майбутнього. Ініціатива з'явилася якраз після рішення польської влади позбавити його ордена Білого Орла.