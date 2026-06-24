Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в соцмережі X.

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Що сказали у Польщі про загрози з боку Росії?

У Варшаві вважають, що чергові агресивні заяви та звинувачення з боку російського керівництва є нічим іншим, як спробою створити інформаційне алібі для майбутніх дій спецслужб Росії.

Це виглядає як прямий анонс майбутньої провокації. Я цілком очікую нападів на російські об'єкти під фальшивим прапором, на які Путін згодом нібито буде змушений "відповісти",

– наголосив польський дипломат.

Міністр також провів чітку історичну паралель, нагадавши, що подібні сценарії не є новими в історії європейської диктатури. Зокрема, у серпні 1939 року нацистський Абвер організував фейковий "напад поляків" на німецьку радіостанцію в Гляйвіці. Цей інсценізований інцидент став для Гітлера ключовим приводом для початку Другої світової війни та вторгнення в Польщу.

Нагадаємо, розвідка Латвії попереджає, що Росія може посилити гібридні атаки проти Польщі та країн Балтії. Йдеться про кібератаки, диверсії, інформаційні кампанії, провокування міграційних криз і політичний тиск через міжнародні суди.

Експерти Fox News вважають, що Кремль наразі не готовий до прямого конфлікту з НАТО, але прагне послабити підтримку України та перевірити реакцію Заходу. Також зростає ризик непередбачуваних дій через помилки російського керівництва.

Зазначимо, раніше у Швеції заявили, що Росія могла спробувати здійснити обмежену військову операцію проти країни НАТО в найближчі роки, щоб перевірити єдність Альянсу та дію 5-ї статті. У доповіді зазначили, що для цього Кремлю не обов'язково повністю відновлювати свій військовий потенціал. Також повідомлялося, що Росія активно нарощувала військову інфраструктуру та створювала нові підрозділи поблизу кордонів НАТО.

До слова, у Європі висловили занепокоєння, що Росія могла спробувати розширити конфлікт за межі України та перевірити єдність НАТО через провокації проти країн Балтії чи інших регіонів Альянсу. Ознак підготовки до прямого нападу наразі не виявили, адже Росія стикається зі значними втратами на фронті та може потребувати нової мобілізації, однак Кремль не демонстрував намірів змінювати свої стратегічні цілі щодо України та Європи.