Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін 29 листопада публічно визнав важкі втрати Чорноморського флоту після удару в порту Бенгазі. Політик накинувся на власне МЗС і назвав речницю Марію Захарову пропагандисткою.

Коментуючи ураження російського корабля та корвета супроводу в Лівії, представник окупантів заявив, що роль ворожого флоту у війні наразі зведена до мінімуму. Причини поглиблення внутрішніх чвар у Москві та безпорадність загарбників перед морськими дронами розібрав ефірі 24 Каналу експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов.

Розкол у вежах Кремля

Російський депутат не приховував роздратування діями власного дипломатичного відомства.

На превеликий жаль, у нас дипломати, при всій до них повазі, перетворилися на пропагандистів. Найбільш яскравим пропагандистом, ви знаєте, є Марія Захарова,

– поскаржився Костянтин Затулін.

Експерт Богдан Попов звернув увагу, що подібні випади свідчать про справжній розпач серед російських еліт. За його словами, роботою державних органів дедалі більше незадоволені представники так званого кооперативу "Озеро" та різні впливові групи в оточенні Путіна.

Важко назвати сьогоднішній російський МЗС функціональним органом. Здебільшого той же самий міністр Лавров використовується для того, щоб робити якісь провокативні вкиди чи просто закріпляти медійну позицію. Але міністр закордонних справ – це не просто речник пропаганди, це все ж таки особа, яка має впливати на зовнішню політику чимось, крім таких собі дуже топорних заяв. Тому ця критика є об'єктивною з точки зору російського внутрішнього поля,

– підкреслив експерт.

Богдан Попов про те, чому в Росії поглиблюються внутрішні чвари: відео

Безпорадність перед морськими дронами

Аналітик зазначив, що реакція ворога на сучасні виклики залишається надзвичайно повільною, що грає на руку Силам оборони України. Москва не має засобів для захисту власних кораблів від ударів морських дронів навіть далеко за межами Чорного моря.

Вони не зможуть знайти рішення, яким можуть протидіяти, наприклад, нашим безекіпажним катерам у Середземному морі. Українські технології дозволяють покрити всю площину цього моря... Абсолютно є можливості реалізовувати подібні проєкти майже по всій континентальній Європі, Азії і омиваючих їх водах,

– заявив Богдан Попов.

На його думку, подальші удари по російській логістиці та флоту лише розхитуватимуть верхівку країни-агресорки, а зростання внутрішнього невдоволення наближає політичну дестабілізацію режиму.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомляв, що біля узбережжя Лівії морські дрони потопили корвет "Меркурій", знищили вертоліт Ка-27 та уразили суховантаж MV ANGARA.