Нехай самі розбираються, – Трамп про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського і Путіна. Він заявив, що не заперечує прямих переговорів між обома президентами.

Втім, додав, щоб вони "розбиралися самі". Про це він сказав на борту Air Force One 5 червня.

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Що сказав Трамп про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна?

Журналістка поцікавилася, чи тепер, коли Зеленський запропонував зустрітися із Путіним, Трамп все ще хоче, щоб вони спершу поговорили, перш ніж США вступлять у переговори.

"Ну, я не проти. Тобто, дозвольмо їм домовлятися", – сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що саме його зусилля допомогли сторонам наблизитися до нинішньої позиції у переговорах.

І я думаю, що це буде вирішено. Думаю, ми близькі до того, де Росія та Україна мають бути. Думаю, це вирішиться,

– сказав президент США.

Насамкінець Трамп вкотре повторив, що ця війна ніколи б не сталася, якби він був президентом.

Нагадаємо, що Зеленський нещодавно знову заявив, що готовий до особистої зустрічі із Путіним. Той, у коментарі журналістам, нібито теж погодився.

4 червня український президент навіть написав кремлівському диктатору листа із закликом закінчити війну.

Але натомість Путін заявив, що швидко його передивився і видав низку заяв, зокрема, закликав Зеленського не боятися йти на вибори й не узурпувати владу.

Він додав, що поки "не бачить сенсу" зустрічатися з українським президентом. А у листі знайшов "елементи хамства" і назвав це спробою зірвати можливість особистої зустрічі.