Напередодні американський спецпредставник Кіт Келлог заявив, що США готові до діалогу з Росією щодо "нерозширення" НАТО. У Росії цій заяві лише зраділи.

Про це у п'ятницю, 30 травня, повідомив прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. Країна-агресорка вітає те, що у Вашингтоні розуміють негативне ставлення Кремля.

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Що заявили в Кремлі

До слова, Келлог назвав "справедливими" побоювання Росії щодо розширення НАТО на схід. Окрім того, США нібито готові вести діалог про зупинку подальшого просування Альянсу до російських кордонів.

У Кремлі не забарилися з реакцією – Пєсков висловив задоволення щодо того, що "послідовні роз'яснення" Путіна про так звану неприпустимість розширення НАТО з погляду стратегічних інтересів Росії знаходять своє розуміння, зокрема у Вашингтоні.

Звісно, це вельми імпонує нам з погляду тієї посередницької ролі, яку Вашингтон виконує,

– наголосив прессекретар диктатора.

Ба більше, "тонкі нюанси цієї теми" Москва не хоче обговорювати публічно та "обмінюватися позиціями через ЗМІ". Пєсков також погодився – нещодавні заяви Келлога можна вважати результатом "закритих переговорів".

Нагадаємо, на слова американського спецпредставника вже відреагували в Чехії. "Розширення НАТО відповідає інтересам російської безпеки. Там, де Росія межує з країнами НАТО, немає війни. В інших місцях – є", – написав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.