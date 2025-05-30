Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Страна-агрессор приветствует то, что в Вашингтоне понимают негативное отношение Кремля.

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Что заявили в Кремле

К слову, Келлог назвал "справедливыми" опасения России относительно расширения НАТО на восток. Кроме того, США якобы готовы вести диалог об остановке дальнейшего продвижения Альянса к российским границам.

В Кремле не замедлили с реакцией – Песков выразил удовлетворение по поводу того, что "последовательные разъяснения" Путина о так называемой недопустимости расширения НАТО с точки зрения стратегических интересов России находят свое понимание, в частности в Вашингтоне.

Конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает,

– подчеркнул пресс-секретарь диктатора.

Более того, "тонкие нюансы этой темы" Москва не хочет обсуждать публично и "обмениваться позициями через СМИ". Песков также согласился – недавние заявления Келлога можно считать результатом "закрытых переговоров".

Напомним, на слова американского спецпредставителя уже отреагировали в Чехии. "Расширение НАТО отвечает интересам российской безопасности. Там, где Россия граничит со странами НАТО, нет войны. В других местах – есть", – написал министр иностранных дел Ян Липавский.