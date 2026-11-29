Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запропонував своєму політичному супернику Гаді Айзенкоту угоду про розподіл влади. За її умовами, лідер опозиції першим обійме посаду глави уряду в межах ротаційної системи, а Нетаньягу стане змінним прем'єр-міністром.

Про це повідомляє CNN. Свою пропозицію очільник ізраїльського уряду опублікував у мережі X.

Що Нетаньягу запропонував своєму супернику?

У заяві ізраїльський прем'єр наголосив, що "єдність – це нагальна потреба сьогодення". Він заявив, що його партія "Лікуд" залишається найбільшою політичною силою в парламенті, тому саме він мав би очолити уряд національної єдності або першим обійняти посаду прем'єра за ротаційною схемою.

Однак Нетаньягу запевнив, що готовий відкласти власні амбіції та дозволити Айзенкоту першим очолити уряд. Сам він у такому разі став би змінним прем'єр-міністром. Водночас політик не уточнив, скільки триватиме початковий термін повноважень його суперника.

Нетаньягу закликав партії "Лікуд" та "Яшар" Айзенкота негайно розпочати переговори й висловив сподівання, що обидві сторони будуть готові до компромісів.

Як відреагував Айзенкот на пропозицію Нетаньягу?

Айзенкот запросив Нетаньягу та його команду до переговорів щодо основних принципів і питань політики. Водночас він нагадав, що ще тиждень тому передав прем'єру через таємний канал детальну пропозицію зі значними поступками, але досі не отримав відповіді.

Раніше Айзенкот заявляв, що питання єдності стосується насамперед суті та цінностей, а не того, хто обійматиме ту чи іншу посаду. Він також звинувачував "Лікуд" у небажанні йти на компроміси та затягуванні переговорів.

Пізніше в партії Нетаньягу повідомили, що політики поспілкувалися телефоном і домовилися зустрітися вранці 29 листопада.

Чи зможе Айзенкот сформувати уряд без Нетаньягу?

Після парламентських виборів 27 жовтня партія "Лікуд" стала найбільшою в Кнесеті, однак блок Нетаньягу не здобув необхідної більшості для формування уряду. Тепер спробу створити коаліцію робить Айзенкот. Він має час до 20 грудня, а в разі продовження терміну – ще два тижні.

Політик уже підписав коаліційну угоду з правою партією "Наш дім Ізраїль" та лівою політичною силою "Демократи". Також він веде переговори з ультраортодоксальною партією "Юдейство Тори", яка роками підтримувала Нетаньягу.

Водночас кілька політичних союзників Айзенкота назвали пропозицію прем'єра блефом, покликаним виграти час і зірвати спроби усунути його від влади.

Для формування уряду Айзенкоту також може знадобитися підтримка арабських партій. Зокрема, лідер партії "Раам" Мансур Аббас заявив, що ХАМАС є терористичною організацією. Це може наблизити його політичну силу до співпраці з Айзенкотом, однією з умов якого є визнання ХАМАС терористичною організацією та зобов'язання ліквідувати його.

Чому Нетаньягу можуть не довіряти?

Скептицизм щодо пропозиції прем'єра пов'язаний із його попереднім досвідом домовленостей про ротацію влади. Після виборів 2020 року Нетаньягу сформував уряд національної єдності зі своїм тодішнім суперником Бенні Ганцом. За угодою Нетаньягу мав обіймати посаду прем'єра першим, а згодом передати її Ганцу.

Однак цього не сталося. Нетаньягу відмовився ухвалювати державний бюджет, що автоматично призвело до нових виборів і розпаду уряду ще до того, як Ганц мав стати прем'єр-міністром.

Тож теперішня пропозиція Нетаньягу викликає питання щодо того, чи справді він готовий передати владу супернику.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ доручив саме Гаді Айзенкоту сформувати новий уряд.