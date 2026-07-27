"Невдовзі зрозуміють": Іран знову пригрозив Україні

В Ірані виступили з новими погрозами на адресу України. У Тегерані заявили, що не залишають без відповіді жодних дій проти себе.

Про це голова комісії з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі написав на своїй сторінці в X.

Як в Ірані знову пригрозили Україні?

У дописі Азізі заявив, що "будь-який напад на Іран завжди має свою ціну" та наголосив, що про це вже знають США й Ізраїль.

Україна теж незабаром може зрозуміти, що Іран не залишає без відповіді жодної дії. Список тих, хто прорахувався, продовжує зростати,

– написав іранський посадовець.

Погрози пролунали після того, як 26 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Україну в ударі по судну в Каспійському морі. Він назвав атаку "кричущим порушенням Статуту ООН" і без доказів заявив, що нібито наказ про неї віддав Ізраїль, прагнучи втягнути Європу у війну.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Тегерана в інтерв'ю Sky News, наголосив, що Іран фактично вже став учасником війни проти України, коли почав постачати Росії ударні безпілотники "Шахед", технології їх виробництва та інше озброєння.