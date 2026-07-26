Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, передає Anadolu та Reuters.

Що відомо про інцидент

Іранське МЗС стверджує, що вибух на судні в Каспійському морі стався в суботу вранці. Наразі відомо, що один моряк загинув, ще один був поранений.

Міністерство заявило, що ця атака нібито відображає постійний "ірраціональний та ворожий підхід" Києва до Ірану.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна протистояла російським атакам із використанням іранських безпілотників. Водночас Київ ділився досвідом боротьби з дронами із країнами Близького Сходу, які зазнавали ударів з боку Ірану.

Іран заявив про готовність захищати свої інтереси та безпеку в межах права на самооборону. У Тегерані також назвали атаку на судно агресією та звинуватили Україну в прагненні поширити війну.

Раніше в суботу президент Володимир Зеленський заявив про "дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря".

"Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель", – зазначив президент.