Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Які об'єкти вдалося уразити на території Росії?

У ніч на 25 липня українські воїни успішно вдарили по низці стратегічних об'єктів у різних регіонах Росії та акваторії Каспійського моря.

Однією з головних цілей стало оборонне підприємство у Кірові, розташоване за майже 1200 кілометрів від державного кордону України. Це завод, який постачає критично важливі компоненти для російського озброєння, що використовується під час ударів по українських містах.

Крім цього, Сили оборони завдали точних ударів по важливих елементах російської воєнної логістики та паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, нафтопереробному заводу у Тюмені, логістичному об'єкту в Єкатеринбурзі, складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.