За даними OSINT-аналізу видання Astra, палає будинок на вулиці Енгельс-1. Ймовірно, у ньому розташована військова частина.

Що відомо про пожежу в Енгельсі?

Тим часом канал Exilenova+ повідомляє, що у місті горить колишній штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Донбаської Червонопрапорної дивізії.

Цікаво, що очевидці не чули ані звуків атаки, ані вибухів. Місцеві жителі припускають, що будівля загорілася сама по собі.

Водночас це сталося тоді, коли на території Саратовської області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів, а для аеропорта у Саратові ввели режим "Килим". Відбій тривоги дали лише після сьомої ранку.

У мережі поширили яскраві кадри пожежі в Енгельсі.

Палає військова частина: дивіться відео

Нічний Енгельс / Фото з соцмережі

Дуже сильна пожежа в Енгельсі: дивіться відео

Будівлю військової частини охопило полум'я: дивіться відео

Невідома пожежа в Енгельсі: дивіться відео

До слова, у безпосередній близькості до будівлі, що горить, розташовані об'єкти військового аеродрому "Енгельс-2".

Раніше внаслідок української атаки на цей аеродром 16 липня, супутникові знімки підтвердили поразку російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

Такі бомбардувальники Росія систематично застосовує для завдання ударів ракетами Х-101 по Україні.

Нагадаємо, що уночі повітряну тривогу оголошували у низці російських регіонів. Зокрема, Тамбов, Пенза, Нижній Новгород, Самара, Чебоксари, Ярославль, Казань, Кіров – серед міст, де зачиняли аеропорти.

Під ударами України опинився і Бєлгород. Там уражені електропідстанції та логістичні об'єкти. Також після атаки спалахнула пожежа у Ростові.