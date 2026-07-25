Після третьої ночі жителі міста повідомляли про велику кількість сильних вибухів. На місці прильотів виникла пожежа.

Що відомо про удар по Ростову 25 липня?

У мережі поширили кадри нічної атаки на Ростов. На них можна побачити роботу російської ППО, спалахи у небі над містом і полум'я. Окрім того, на відео чути лайку, відчай росіян, а також гуркіт вибухів.

Приліт у Ростові: дивіться відео

Вид на нічний Ростов / Фото з соцмережі

Тамбов, Пенза, Сартов, Нижній Новгород, Самара, Чебоксари, Ярославль, Казань, Кіров – одразу у дев'ятьох російських аеропортах оголосили режим "Килим" через повітряну загрозу.