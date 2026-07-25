У Ростові-на-Дону було знищено чимало російської зброї. Тим часом у Каспійському морі для ворожого флоту настав новий чорнний день. Деталі нічної атаки розкрили в СБУ.
По чому вдарили СБУ?
Так, у Ростові-на-Дону:
- уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е Grave Stone та її антенну вежу. Вони є складовими зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". З цих комплексів Росія обстрілює Україну;
- знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21";
- уражено два склади з FPV-дронами.
В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ атакували:
- нафтодобувну платформу родовища "Філановського";
- вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією;
- ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".
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Де були підбиті російські судна / Фото з соцмережі
Нагадаємо, що уночі дрони також атакували Бєлгород – там уражено логістичні та енергетичні об'єкти. Крім того, за дивних обставин загорілася військова частина в Енгельсі.
Вранці безпілотники долетіли до логістичного хабу Wildberries в Єкатеринбурзі та вдарили по НПЗ у Тюмені. Також було атаковане підприємство у Кірові, яке виготовляє компоненти для ракет і дронів.