Безпілотники подолали понад 2000 кілометрів і уразили НПЗ у російській Тюмені.

Що відомо про атаку на Тюмень?

За даними телеграм-каналу Exilenona+, під атаку потрапила установка глибокого очищення дизельного палива.

Тюменський НПЗ після зіткнення з реальністю / Фото з соцмережі

Губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив удар по НПЗ.

Ворожий безпілотник упав на території Тюменського НПЗ. Сталося загоряння. На місці працюють спеціалісти екстрених служб. Тримаю ситуацію на особистому контролі,

– повідомив чиновник.

Як гарно димиться НПЗ у Тюмені: дивіться відео

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Нагадаємо, що повітряну тривогу для Тюменської області оголосили незадовго до 9-ої ранку. До цього українські дрони наводили жах на інші регіони Росії.

Як повідомляє вороже міноборони, з 20:00 по 08:00 силами ППО було нібито перехоплено та знищено 328 БплА над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Кіровської, Курської, Липецької, Рязанської, Нижегородської Саратовської, Тульської, Ульянівської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, Республіки Крим, Республіки Чувашія, Республіки Марій Ел, Республіки Башкортостан, Республіки Калмикія та над акваторією Азовського моря.

Наразі відомо, що безпілотники успішно приземлилися у Бєлгороді. Там уночі горіли логістичні та енергетичні об'єкти.

В Енгельсі тим часом спалахнула військова частина. Місцеві запевняють, що будівля загорілася сама по собі, адже вони не чули ані вибухів, ані звуків дронів.

У Ростові також було гучно. Також безпілотники майже уразили черговий склад Wildberries в Єкатеринбургу.