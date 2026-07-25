Беспилотники прошли более 2000 километров и поразили НПЗ в российской Тюмени. Под атаку попала установка глубокой очистки дизельного топлива.
Тюменский НПЗ после столкновения с реальностью / Фото из соцсети
Утром 25 июля украинские дроны долетели до Западной Сибири и убили по очередному российскому НПЗ. Кадры с места происшествия быстро распространяются в сети.
Беспилотники прошли более 2000 километров и поразили НПЗ в российской Тюмени. Под атаку попала установка глубокой очистки дизельного топлива.
Тюменский НПЗ после столкновения с реальностью / Фото из соцсети