Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.
Что известно о взрывах в Белгороде
В ночь на 25 июля Белгород подвергся атаке дронов. Сначала в пабликах писали, что в городе раздалась серия взрывов. Впоследствии появилась информация, что там горели логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры.
В сети сразу же появились кадры прилета дронов.
Момент прилета в Белгороде: смотрите видео
(Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика)
Кроме того, отмечается, что под ударом оказались:
- логистические склады;
- подстанция "Южная";
- район ТЭЦ "Луч".
На кадрах видно, что после атаки вспыхнул пожар. Отметим, что губернатор области Александр Шуваев заявил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский округ.
"На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и выхода на улицу", – написал он.
Атака на Белгород: смотрите видео
Напомним, в ночь на 24 июля СБУ нанесла новые успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам России, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории страны-агрессора и временно оккупированного Крыма. В частности, под ударом оказалась линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Республике Башкортостан. Отметим, что расстояние от Украины составляет 1350 километров.