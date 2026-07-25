Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о взрывах в Белгороде

В ночь на 25 июля Белгород подвергся атаке дронов. Сначала в пабликах писали, что в городе раздалась серия взрывов. Впоследствии появилась информация, что там горели логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры.

В сети сразу же появились кадры прилета дронов.

Момент прилета в Белгороде: смотрите видео

(Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика)

Кроме того, отмечается, что под ударом оказались:

логистические склады;

подстанция "Южная";

район ТЭЦ "Луч".

На кадрах видно, что после атаки вспыхнул пожар. Отметим, что губернатор области Александр Шуваев заявил о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский округ.

"На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и выхода на улицу", – написал он.



Атака на Белгород: смотрите видео

Напомним, в ночь на 24 июля СБУ нанесла новые успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам России, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории страны-агрессора и временно оккупированного Крыма. В частности, под ударом оказалась линейно-производственная диспетчерская станция "Субханкулово" в Республике Башкортостан. Отметим, что расстояние от Украины составляет 1350 километров.