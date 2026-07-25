В Ростове-на-Дону было уничтожено немало российского оружия. Тем временем в Каспийском море для вражеского флота настал новый черный день. Детали ночной атаки раскрыли в СБУ.
По чем ударили СБУ?
Так, в Ростове-на-Дону:
- поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е Grave Stone и ее антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Из этих комплексов Россия обстреливает Украину;
- уничтожены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21";
- поражены два состава с FPV-дронами.
В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ атаковали:
- нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского";
- грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией;
- ракетный катер проекта 12418 "Молния".
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Где были подбиты российские суда / Фото из соцсети
Напомним, что ночью дроны также атаковали Белгород – там поражены логистические и энергетические объекты. Кроме того, при странных обстоятельствах загорелась военная часть в Энгельсе.
Утром беспилотники долетели до логистического хаба Wildberries в Екатеринбурге и ударили по НПЗ в Тюмени. Также было атаковано предприятие в Кирове, производящее компоненты для ракет и дронов.