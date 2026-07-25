После трех ночи жители города сообщали о большом количестве сильных взрывов. На месте прилетов возник пожар.

Что известно об ударе по Ростову 25 июля?

В сети распространили кадры ночной атаки на Ростов.

На них можно увидеть работу российской ПВО, вспышки в небе над городом и пламя. Кроме того, на видео слышны ругательства, отчаяние россиян, а также грохот взрывов.

Прилет в Ростове: смотрите видео

Работа вражеской ПВО: смотрите видео

Что-то в городе загорается: смотрите видео

Россияне жалуются, что им страшно: смотрите видео

Громкие и яркие вспышки в городе: смотрите видео

Атака на Ростов: смотрите видео

Дроны атакуют Ростов: смотрите видео

Небо в Ростове на фоне атаки: смотрите видео

Еще один момент прилета: смотрите видео

Российская ПВО работает по жилым домам: смотрите видео

Ночной Ростов с другого ракурса: смотрите видео

Сильный пожар на месте прилета: смотрите видео

Вид на ночной Ростов / Фото из соцсети

Еще пожар в Ростове: смотрите видео

Ростов под атакой: смотрите видео

Где еще в России было неспокойно?

Тамбов, Пенза, Сартов, Нижний Новгород, Самара, Чебоксары, Ярославль, Казань, Киров – сразу в девяти российских аэропортах объявили режим "Ковер" из-за воздушной угрозы.

Серия взрывов всколыхнула Белгород. Там горели логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры.

После украинской атаки в Энгельсе, возможно, горит военная часть. Очевидцы сообщают о сильном пожаре и публикуют кадры с дымом и заревом.