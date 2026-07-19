Про це повідомляють "Схеми".

Якими є наслідки удару по Ту-95?

Знімки компанії Planet Labs, датовані 19 липня, опинилися у розпорядженні журналістів. На них видно літак, який зазнав критичних пошкоджень: його хвостова частина повністю відокремлена від фюзеляжу.

За даними "Схем", супутникові фотографії дозволяють детально роздивитися наслідки удару по одному зі стратегічних ракетоносців Росії.

На оприлюдненому знімку добре помітно, що хвостова частина літака повністю відокремлена від основного корпусу, конструкція бомбардувальника зазнала критичних руйнувань, характер пошкоджень свідчить про практично повну втрату бойової придатності літака.

Супутниковий знімок Ту-95 після удару / Фото "Схеми"

Ту-95МС є одним із головних носіїв крилатих ракет Х-101, якими Росія регулярно завдає масованих ударів по українських містах. Саме з аеродрому "Енгельс-2" стратегічні бомбардувальники неодноразово здійснювали бойові вильоти для запуску ракет по енергетичній, цивільній та критичній інфраструктурі України.

Через це авіабаза в Саратовській області вже тривалий час залишається однією з найважливіших цілей українських далекобійних ударів.

17 липня Служба безпеки України офіційно повідомила про проведення успішної операції із застосуванням далекобійних безпілотників. У спецслужбі заявили, що українські дрони подолали близько 800 кілометрів до стратегічного військового аеродрому "Енгельс-2", де уразили російські стратегічні бомбардувальники.

Деталі щодо кількості пошкоджених літаків тоді не розголошувалися. Про результати операції повідомив і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, Службі безпеки України вдалося знищити російський стратегічний бомбардувальник Ту-95, який використовувався для запуску ракет по українській території.

Крім удару по "Енгельсу-2", за словами глави держави, українські Сили оборони також атакували об'єкти російської нафтової галузі та військові цілі на тимчасово окупованих територіях.

Зауважимо, Ту-95МС є одним із ключових елементів російської стратегічної авіації. Ці літаки були розроблені ще за часів СРСР, однак після модернізації залишаються основними носіями далекобійних крилатих ракет Х-101 та Х-555.

Виробництво нових Ту-95 давно припинене, тому кожна така втрата є практично незворотною. Відновлення літаків із критичними конструктивними пошкодженнями, особливо якщо пошкоджено силовий каркас і хвостову частину, є надзвичайно складним або економічно недоцільним.