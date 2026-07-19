Об этом сообщают "Схемы".

Каковы последствия удара по Ту-95?

Снимки компании Planet Labs, датированные 19 июля, оказались в распоряжении журналистов. На них виден самолет, получивший критические повреждения: его хвостовая часть полностью отделена от фюзеляжа.

По данным "Схем", спутниковые фотографии позволяют подробно рассмотреть последствия удара по одному из стратегических ракетоносцев России.

На обнародованном снимке хорошо видно, что хвостовая часть самолета полностью отделена от основного корпуса, конструкция бомбардировщика получила критические повреждения, характер повреждений свидетельствует о практически полной потере боевой пригодности самолета.

Спутниковый снимок Ту-95 после удара / Фото "Схемы"

Ту-95МС является одним из главных носителей крылатых ракет Х-101, которыми Россия регулярно наносит массированные удары по украинским городам. Именно с аэродрома "Энгельс-2" стратегические бомбардировщики неоднократно совершали боевые вылеты для запуска ракет по энергетической, гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Поэтому авиабаза в Саратовской области уже длительное время остается одной из важнейших целей украинских дальнобойных ударов.

17 июля Служба безопасности Украины официально сообщила о проведении успешной операции с применением дальнобойных беспилотников. В спецслужбе заявили, что украинские дроны преодолели около 800 километров до стратегического военного аэродрома "Энгельс-2", где поразили российские стратегические бомбардировщики.

Подробности о количестве поврежденных самолетов тогда не разглашались. О результатах операции сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Службе безопасности Украины удалось уничтожить российский стратегический бомбардировщик Ту-95, который использовался для запуска ракет по украинской территории.

Помимо удара по "Энгельсу-2", по словам главы государства, украинские Силы обороны также провели атаки на объекты российской нефтяной отрасли и военные цели на временно оккупированных территориях.

Отметим, что Ту-95МС является одним из ключевых элементов российской стратегической авиации. Эти самолеты были разработаны еще во времена СССР, однако после модернизации остаются основными носителями дальнобойных крылатых ракет Х-101 и Х-555.

Производство новых Ту-95 давно прекращено, поэтому каждая такая потеря является практически необратимой. Восстановление самолетов с критическими конструктивными повреждениями, особенно если повреждены силовой каркас и хвостовая часть, является чрезвычайно сложным или экономически нецелесообразным.