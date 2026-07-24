Про це повідомили у Службі безпеки України.

Які об'єкти уражено у Росії?

Від українських дронів, зокрема, постраждала лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан. Відстань від України – 1350 кілометрів.

Унаслідок удару горить резервуарний парк.

Загорівся також мініНПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області за 900 кілометрів. У резервуарному парку також виникла пожежа

Під прицілом був ще один мініНПЗ – "1-й завод" у Калузькій області.

Не оминули дрони СБУ у радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, а також резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.