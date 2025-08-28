Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала, як Трамп поставився до комбінованого удару по столиці 28 серпня. Також вона передала інші заяви Трампа.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про удар по Києву 28 серпня?

Левітт досить коротко висловилася про ставлення Трампа до обстрілу Києва. За її словами, президент США "був не задоволений, але й не здивований".

Далі вона пояснила думку Трампа щодо війни Росії проти України.

Це дві країни, які перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія атакувала Київ, а також Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ під час атак протягом серпня... Можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити,

– сказала речниця.

Трамп нібито продовжить спостерігати за розвитком подій. Він вважає, що Україна та Росія самі не можуть завершити війну.

Також Білий дім анонсував, що президент США зробить "деякі важливі заяви". Це відбудеться "скоро".

Таким чином, Трамп знову прирівняв агресора і жертву. Одночасно із цими заявами зі США з'явилася оновлена інформація про жертв у Києві. Їх уже 21, серед них 4 дітей.

Посольство США в Україні, схоже, було більш конкретним, аніж заяви Трампа.

Вчора ввечері російські атаки в Києві знову вразили цивільні об'єкти, зокрема українські будинки та будівлі, в яких розміщуються представництво ЄС та Британська Рада. Удари по цивільних об'єктах є неприйнятними і повинні бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни президент Трамп висловився чітко: вбивства повинні припинитися, і обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення мирного врегулювання,

– написали там.

Як в Україні та світі реагують на обстріл Києва 28 серпня?