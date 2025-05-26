Нідерланди підтвердили, що відправили останні F-16 для України
Коаліція продовжує постачання Україні винищувачів F-16. Нідерланди підтвердили, що передали останні з 24 літаків, які призначалися для Києва.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Нідерландів.
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Останні F-16 для України покинули Нідерланди
Так, у понеділок, 26 травня, останні нідерландські F-16, призначені для України, покинули країну. Літаки вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готують до доставки.
Міністр оборони Рубен Брекельманс був особисто присутній під час відправки винищувачів в Україну.
Посадовець назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 були важливими для повітряних сил Нідерландів протягом десятиліть.
Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас,
– вказав Брекельманс.
Міноборони Нідерландів наголошує, що передача F-16 не означає припинення участі країни в "коаліції винищувачів", яку вона очолює разом із Данією та США.
Додамо, що кілька днів тому міністр оборони Бельгії запевнив, що спробує поставити літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну. Він додав, що країна залишається в "коаліції винищувачів".