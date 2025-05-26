Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Нідерландів.

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Останні F-16 для України покинули Нідерланди

Так, у понеділок, 26 травня, останні нідерландські F-16, призначені для України, покинули країну. Літаки вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готують до доставки.

Міністр оборони Рубен Брекельманс був особисто присутній під час відправки винищувачів в Україну.

Посадовець назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 були важливими для повітряних сил Нідерландів протягом десятиліть.

Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас,

– вказав Брекельманс.