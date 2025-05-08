На авіабазі "Фетешті" знаходиться Європейський центр підготовки пілотів F-16 (EFTC). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

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Нідерланди та Румунія створюють центр навчання технічного персоналу F-16 для українців

Відповідний меморандум було підписано 7 травня під час зустрічі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром.

Навчальний центр буде розташований на авіабазі "Фетешті", де вже функціонує Європейський центр підготовки пілотів F-16 (EFTC). У цьому центрі проходять підготовку як румунські, так і українські льотчики.

Наприкінці минулого року було анонсовано передачу 18 винищувачів F-16 з Нідерландів у розпорядження Румунії – вони також базуються на EFTC.

Українці повністю використовують F-16 для повітряної оборони. Щодня ми бачимо, як це необхідно. Нам потрібні не тільки пілоти, а й добре підготовлений обслуговуючий персонал. Разом із Румунією ми робимо наступний важливий крок у цьому напрямку,

– наголосив Брекельманс.