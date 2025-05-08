На авиабазе "Фетешти" находится Европейский центр подготовки пилотов F-16 (EFTC). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

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Нидерланды и Румыния создают центр обучения технического персонала F-16 для украинцев

Соответствующий меморандум был подписан 7 мая во время встречи министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром.

Учебный центр будет расположен на авиабазе "Фетешти", где уже функционирует Европейский центр подготовки пилотов F-16 (EFTC). В этом центре проходят подготовку как румынские, так и украинские летчики.

В конце прошлого года была анонсирована передача 18 истребителей F-16 из Нидерландов в распоряжение Румынии – они также базируются на EFTC.

Украинцы полностью используют F-16 для воздушной обороны. Ежедневно мы видим, как это необходимо. Нам нужны не только пилоты, но и хорошо подготовленный обслуживающий персонал. Вместе с Румынией мы делаем следующий важный шаг в этом направлении,

– подчеркнул Брекельманс.