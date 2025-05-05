Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президентов Украины и Чехии.

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В Чехии будут учить украинцев работать с современным истребителем

Чешская артиллерийская инициатива успешно работает в Украине во время войны. Сотрудничество стран продолжается, новые шаги Владимир Зеленский и Петер Павел обсудили во время визита украинского лидера в Прагу 4 мая.

Было решено, что в рамках работы "коалиции желающих" в Чехии создадут школу пилотов F-16, где будут тренировать украинцев управлять американским истребителем.

Мы договорились, что вместе с партнерами из "коалиции желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и L-39. Обучение будет проходить здесь на базах в Чешской Республике,

– рассказал президент Чехии Петер Павел.

Подробнее обсуждение проекта создания украинско-чешской школы F-16 стало одной из целей визита Зеленского в Прагу. Президент Украины отметил, что государства готовы как можно быстрее воплотить этот проект.

Во время встречи с чешским президентом и чиновниками Владимир Зеленский обсуждал также дипломатические усилия и совместное давление на Россию для будущего завершения войны.