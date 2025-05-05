Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію президентів України та Чехії.

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У Чехії навчатимуть українців працювати із сучасним винищувачем

Чеська артилерійська ініціатива успішно працює в Україні під час війни. Співпраця країн триває, нові кроки Володимир Зеленський та Петер Павел обговорили під час візиту українського лідера до Праги 4 травня.

Було вирішено, що в межах роботи "коаліції охочих" у Чехії створять школу пілотів F-16, де тренуватимуть українців керувати американським винищувачем.

Ми домовилися, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській Республіці,

– розповів президент Чехії Петер Павел.

Детальніше обговорення проєкту створення української-чеської школи F-16 стало одним з цілей візиту Зеленського до Праги. Президент України зазначив, що держави готові якнайшвидше втілити цей проєкт.

Під час зустрічі з чеським президентом та посадовцями Володимир Зеленський обговорював також дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію задля майбутнього завершення війни.