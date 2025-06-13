13 червня, 14:50
У них є другий шанс, – Трамп знову закликав Іран укласти угоду
На тлі атак Ізраїлю президент США Дональд Трамп знову закликав Іран укласти угоду. Він заявив, що ще два місяці тому висунув іранцям ультиматум на 60 днів, аби ті пішли на домовленості.
А тепер, за його словами, настав 61 день, натякаючи на "другий шанс". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у Truth Social.
Дивіться також Далі буде тільки гірше, – Трамп анонсував жорстокіші удари Ізраїлю по Ірану
"Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум "укласти угоду". Вони мали б це зробити! Сьогодні 61 день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього зробити. Тепер у них, можливо, є другий шанс!", – написав Трамп.