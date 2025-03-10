На них йшли мільярди: США після 6 тижнів аналізу офіційно закривають 83% програм USAID

У США 10 березня повідомили, що після кількох тижнів аналізу офіційно закривають значну частину програм USAID. Зазначається, що було витрачено десятки мільярдів доларів на те, що не було основним національним інтересом країни.

Загалом скасовано 5200 контрактів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на державного секретаря США Марка Рубіо.

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Близько 1000 програм США продовжуватимуть

6 тижнів тривав перегляд програм Агентства США з міжнародного розвитку. Зрештою вирішили закрити 83% із них.

5200 контрактів, які зараз скасовано, витратили десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам Сполучених Штатів,

– заявив Марко Рубіо.

Він також додав, що решта програм передадуть Державному департаменту. Йдеться про близько 1000 програм.

"Консультуючись із Конгресом, ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент", – сказав держсек.

Нагадаємо, що раніше адміністрація Трампа звинуватила USAID у "марнотратстві й зловживанні". Зокрема, йдеться про 1,5 мільйона доларів на "розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії", 2,5 мільйона доларів на електромобілі для В'єтнаму, 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті тощо.