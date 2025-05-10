Мерц заявив, що Німеччина засекретить розмови про зброю Україні, і прокоментував питання Taurus

Німеччина продовжуватиме надавати Україні військову допомогу, зокрема у тісній координації з європейськими партнерами та США. Втім, дискусії з цього приводу засекретять.

Про це у суботу, 10 травня заявив новий канцлер Німеччини Мерц у рамках свого візиту до Києва для участі в обговореннях "Коаліції охочих", повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал ntv.

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Яку заяву зробив Мерц про допомогу Україні

Новообраний німецький канцлер прокоментував питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus. Зауважимо, що раніше він неодноразово допускав можливість їхнього надання Києву, у разі його обрання на посаду.

Ми підтримуємо Україну у військовому плані тією мірою, в якій ми можемо і несемо за це відповідальність. І ми робимо це для того, щоб покласти край цій війні,

– заявив Фрідріх Мерц.

Втім, за його словами, тепер у майбутньому дискусії з приводу конкретних поставок озброєнь Києву не будуть обговорювати публічно. Таким чином усі відповідні розмови вочевидь будуть засекречені від суспільства.

"Під моїм керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь і так далі будуть вилучені з поля зору громадськості", – додав він, визнаючи законний інтерес суспільства до такої інформації.

Крім вищезгаданого, також Фрідріх Мерц повідомив, що рішення про тип і обсяг військової допомоги, як і раніше, будуть ухвалювати в рамках кабінету міністрів і в тісній координації з міжнародними партнерами.

Водночас президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання німецьких ЗМІ про потреби ЗСУ у ракетах Taurus, сказав що Україна у діалозі з Німеччиною має інший пріоритет, зокрема надання систем ППО.

"Ви знаєте, для нас актуальне питання системи ППО. Німеччина нам дуже сильно допомогла з системами Patriot, а також дуже сильно допомогла і допомагає системами IRIS-T. Я не хотів би зараз говорити про кількість, але ми на це дуже розраховуємо, знаємо відповідні терміни. Для нас – це важливо", – наголосив він.