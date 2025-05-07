Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца етері німецького телеканалу ZDF.

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Чи отримає Україна ракети Taurus

Журналістка поцікавилася, чи може президент Володимир Зеленський очікувати від канцлера Мерца постачання крилатих ракет Taurus.

Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на ФРН,

– відповів Мерц.

У своєму дописі в соцмережі Х новий глава уряду Німеччини подякував Зеленському за привітання з перемогою на виборах і запевнив, що Берлін рішуче підтримує Київ.

"Щиро дякуємо. Ми твердо стоїмо поруч з Україною! Ця підтримка важлива для нашої свободи, безпеки та стабільності в Європі. В очікуванні доброї співпраці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Мерца лише з другої спроби обрали федеральним канцлером Німеччини. Його кандидатуру підтримали 325 депутатів.