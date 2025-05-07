Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фридриха Мерца в эфире немецкого телеканала ZDF.

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Получит ли Украина ракеты Taurus

Журналистка поинтересовалась, может ли президент Владимир Зеленский ожидать от канцлера Мерца поставки крылатых ракет Taurus.

Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на ФРГ,

– ответил Мерц.

В своей заметке в соцсети Х новый глава правительства Германии поблагодарил Зеленского за поздравления с победой на выборах и заверил, что Берлин решительно поддерживает Киев.

"Искренне благодарим. Мы твердо стоим рядом с Украиной! Эта поддержка важна для нашей свободы, безопасности и стабильности в Европе. В ожидании хорошего сотрудничества", – говорится в сообщении.

Напомним, что Мерца только со второй попытки избрали федеральным канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 325 депутатов.