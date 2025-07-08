Німеччина звинувачує Китай в атаці лазером на літак Бундесверу

У МЗС Німеччини звинуватили Китай в атаці на літак Бундесверу, який діяв у межах європейської операції Aspides. Унаслідок цього китайського посла було викликано до міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини.

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Що заявили в МЗС Німеччини

Німецькі дипломати звинуватили Китай в атаці на літак Бундесверу. Відомо, що той діяв у межах операції ЄС Aspides, яка зосереджена в Червоному морі.

Китайські військові націлилися лазером на німецький літак, задіяний в операції ЄС Aspides. Загроза для німецького персоналу та перешкоджання виконанню місії є абсолютно неприйнятними,

– написали в МЗС Німеччини.

Там підкреслили, що у зв'язку з подією 8 липня до Міністерства закордонних справ Німеччини було викликано посла Китаю.

Відомо, що європейська місія Aspides має на меті захистити важливі торгівельні шляхи від атак хуситів, які з початком війни у Газі почали нападати на комерційні судна. Наприкінці січня Бундестаг продовжив мандат на участь Німеччини в місії.

До слова, 6 липня в червоному морі атакували грецький балкер Magic Seas під ліберійським прапором. Офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність, але напад нагадує тактику єменських хуситів.