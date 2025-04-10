Трампа запідозрили у маніпуляціях із фондовим ринком, може розпочатися розслідування, – Time

У США можуть розпочати розслідування щодо Дональда Трампа. Сенатор Адам Шифф закликав перевірити, чи може він бути причетним до інсайдерської торгівлі або маніпуляцій на фондовому ринку.

Це сталося після стрімкого зростання цін на акції, як тільки Трамп заявив про тимчасове призупинення нових тарифів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Time.

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Трампа підозрюють у маніпуляціях на фондовому ринку

Шифф наголосив, що зробить усе, щоб з'ясувати, чи Трамп не причетний до будь-яких маніпуляцій на фондовому ринку.

Сімейні монети-меми та все інше не виходить за межі внутрішньої торгівлі чи збагачення. Сподіваюся, незабаром дізнаюся про це,

– сказав демократ.

Заява Шиффа була зроблена незабаром після того, як у середу, 9 квітня, індекс S&P 500 піднявся на понад 9%.

Довідково. S&P 500 – фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, які мають найбільшу капіталізацію.

"ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ ПОКУПКИ!!!", – написав Трамп за кілька хвилин після відкриття ринку в середу разом із літерами "DJT", що означає як його ініціали, так і тикер його медіакомпанії.

Фактично, Шифф став першим сенатором, який відкрито закликав Конгрес провести розслідування можливої ​​інсайдерської торгівлі адміністрацією Трампа.

"Це чудове питання. Він, безумовно, мав багато чого отримати. Я про це не думала", – водночас зауважила сенаторка Тіна Сміт із Міннесоти на питання, чи слід розслідувати цю справу щодо Трампа.