Китай розпочав найбільші за рік військові навчання біля Тайваню після заяв США

Китай збільшив масштаби військових навчань навколо Тайваню. Це відповідь республіки на політику адміністрації Дональда Трампа та обіцянки Піта Гегсета "стримати" Пекін.

Масштабні військові навчання почалися одразу після того, як США заявили про намір стримувати агресію Пекіна в регіоні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Міністерство оборони Тайваню зафіксувало 19 китайських військових кораблів. Це рекордна кількість з травня 2024 року, коли Китай робив маневри після інавгурації президента Тайваню.

Полковник Народно-визвольної армії Китаю повідомив, що навчання почалися у вівторок "з кількох напрямків" та охопили сухопутні війська, авіацію, військово-морський флот та ракетні підрозділи.

Під час нещодавніх візитів у Філіппіни та Японію міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон забезпечить "надійне стримування" в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Тайванській протоці. Він пообіцяв розміщення ракетних систем, військових підрозділів та інших ресурсів для протидії Китаю.

У виданні пишуть, що військові навчання Китаю відбуваються на тлі змін у зовнішній політиці адміністрації Дональда Трампа, яка робить акцент на стримуванні амбіцій Пекіна в Східній Азії. Китай вирішив зробити такий крок після повідомлення The Washington Post про секретний меморандум США, в якому вкладено стратегію запобігання китайському вторгненню в Тайвань.

Раніше Китай вже кілька разів проводив навчання поблизу Тайваню після інавгурації Лая Цінде. Пекін розглядає острів як свою територію та вважає, що рано чи пізно її потрібно буде повернути під контроль.