У ЄС та G7 "серйозно занепокоєні" через слідчі дії щодо НАБУ
- СБУ та Офіс генпрокурора провели перевірки у НАБУ, викликавши занепокоєння у країн G7.
- Посли G7 та ЄС наголосили на важливості збереження реформ та незалежних інституцій в Україні для боротьби з корупцією.
- Пані посол ЄС Катаріна Матернова підкреслила необхідність збереження досягнень реформ для подальшої підтримки України.
СБУ та Офіс генпрокурора 21 липня проводили перевірки у НАБУ, щоб нейтралізувати російський вплив у бюро. Країни "Великої сімки" уважно стежать за цими слідчими діями.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву послів G7 в Україні.
До теми СБУ та ОГП затримали "крота" ФСБ у НАБУ: його курував заступник керівника охорони Януковича
Що кажуть у G7 про перевірки та обшуки у НАБУ?
Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах.
Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду,
– мовиться у заяві.
Дипломати нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".
Як відреагували на події з НАБУ в ЄС?
Прокоментувала також ситуацію з НАБУ і пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона написала, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ – особливо під час війни, захищаючись від російської агресії.
"Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом", – додала пані посол Європейського Союзу.
До слова, в СБУ та ОГП повідомили, що затримали одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Згодом стало відомо, що правоохоронці також затримали "крота", який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для ФСБ.