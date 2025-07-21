У ЄС та G7 "серйозно занепокоєні" через слідчі дії щодо НАБУ

СБУ та Офіс генпрокурора 21 липня проводили перевірки у НАБУ, щоб нейтралізувати російський вплив у бюро. Країни "Великої сімки" уважно стежать за цими слідчими діями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву послів G7 в Україні.

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Що кажуть у G7 про перевірки та обшуки у НАБУ?

Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах.

Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду,

– мовиться у заяві.

Дипломати нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

Як відреагували на події з НАБУ в ЄС?

Прокоментувала також ситуацію з НАБУ і пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона написала, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ – особливо під час війни, захищаючись від російської агресії.

"Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом", – додала пані посол Європейського Союзу.

До слова, в СБУ та ОГП повідомили, що затримали одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Згодом стало відомо, що правоохоронці також затримали "крота", який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для ФСБ.