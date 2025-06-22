Іран знову запустив по Ізраїлю ракети, системи ППО перехоплюють цілі, – ЦАХАЛ

Іран вранці 22 червня знову запустив свої ракети по Ізраїлю. На місцях уже розгорнуті комплекси ППО, щоб перехопити ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

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Що відомо про новий іранський ракетний обстріл по Ізраїлю

Близько 07:31 ЦАХАЛ написав, що виявив ракети, які були запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль. Оборонні системи вже працюють для перехоплення загрози.

Після отримання повідомлення про тривогу громадськість має пройти в укриття і залишатися там до відбою. Вихід із захищеного простору дозволений лише за чітким розпорядженням. Продовжуйте виконувати вказівки Командування тилу,

– зазначили військові.

Уже через 6 хвилин в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану. ВПС Ізраїлю вже здійснюють операції з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу.

"Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати виконувати вказівки Командування тилу", – наголосили в Армії оборони Ізраїлю.

О 08:01 ЦАХАЛ повідомив про те, що Іран запустив другу хвилю своїх ракет по Ізраїлю. Військові закликали громадян не публікувати та не поширювати відеозаписи та фото з місць влучання. Система протиповітряної оборони зараз виявляє та перехоплює загрози.

Журналісти The Times of Israel пишуть, що, за оцінками ЦАХАЛ, під час останньої атаки на Ізраїль з території Ірану було випущено близько 20 − 30 балістичних ракет. Медики обстежують кілька місць падіння ракет, аби виявити, чи є потенційні постраждалі.

У мережі також ширять відео зі слідами від іранських ракет над Ізраїлем.

Іран атакував Ізраїль 22 червня / Відео з акаунту @JoeTruzman у соцмережі Х

Авіакомпанія El Al оголосила, що скасовує всі рейси через закриття повітряного простору Ізраїля. Це стосується як вильотів, так і прибуттів.

Літаки, які вже були в дорозі до аеропорту Бен-Гуріона в Тель-Авіві, направляють до інших аеропортів.

До слова, видання NBC News повідомило, що ізраїльська система "Залізний купол" в останніх атаках перехоплювала лише 65% іранських ракет. Раніше цей показник був майже 90%.