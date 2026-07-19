На тлі обстрілу Києва міністр оборони Польщі звернувся до критиків допомоги Україні

19 липня Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Київ, застосувавши понад три десятки балістичних ракет. На думку міністра оборони Польщі, це черговий доказ того, що Україні потрібно допомагати і надалі.

Глава міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на балістичний удар по Києву. Він розкритикував тих політиків, які виступають проти військової допомоги Україні.

Що сказав Косіняк-Камиш про допомогу Україні?

Росія здійснила найпотужнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети,

– написав чиновник.

Він також додав, що Росія готується до масштабної мобілізації, яка може відбутися вже цієї осені.

На думку міністра, це вказує на те, "наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України або загальмувати модернізацію польської армії".

Саме тому ми робимо все, щоб російські ракети ніколи не долетіли до Польщі й ніщо не загрожувало нашій безпеці. Ми не відступимо від цього,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Раніше міністр оборони Польщі обурився тим, що у Навроцького критикували уряд за передачу Україні ракет до систем Patriot.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що польський уряд передав Україні ракети до систем Patriot на початку березня – і зробив це без згоди парламента. У президента Навроцького вибухнули критикою на адресу уряду.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш відкинув звинувачення та заявив, що передача кількох ракет на прохання США і генерального секретаря НАТО була правильним рішенням.

За його словами, Польща зацікавлена в перемозі України й продовжить допомагати їй стільки, скільки зможе.

Міністр також наголосив, що краще, аби ракети Patriot збивали російські цілі над Києвом, а не над Варшавою. Він назвав критику допомоги Україні безвідповідальною.